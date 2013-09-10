Кулеба: Киев гарантировал безопасность коридоров зерновой сделки

Глава МИД Украины рассказал, что страна дала гарантии России.

Киевский режим гарантировал безопасность гуманитарных коридоров зерновой сделки. Соответствующее заявление украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба сделал в эфире испанской радиостанции Cadena SER. Дипломат дал обещание в том, что Украина не намерена использовать данные зерновые коридоры по Черному морю в собственных военных целях.

Мы никогда не использовали зеленый коридор в военных целях, и мы готовы это повторить. И это то, что мы сделали, мы сказали, что не намерены использовать этот коридор в военных целях. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уведомил общественность о том, что после его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и общения между министрами обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы "зерновой сделки". Глава РФ подтвердил, что Россия при содействии Анкары и ООН получила от Киева письменные гарантии.

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Фото и видео: YouTube / Hora 25

