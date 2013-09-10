Кулеба: Киев гарантировал безопасность коридоров зерновой сделки

Киевский режим гарантировал безопасность гуманитарных коридоров зерновой сделки. Соответствующее заявление украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба сделал в эфире испанской радиостанции Cadena SER. Дипломат дал обещание в том, что Украина не намерена использовать данные зерновые коридоры по Черному морю в собственных военных целях.
Мы никогда не использовали зеленый коридор в военных целях, и мы готовы это повторить. И это то, что мы сделали, мы сказали, что не намерены использовать этот коридор в военных целях.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Напомним, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уведомил общественность о том, что после его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и общения между министрами обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы "зерновой сделки". Глава РФ подтвердил, что Россия при содействии Анкары и ООН получила от Киева письменные гарантии.
В Киеве ожидают рост рождаемости из-за перебоев электроснабжения.
Фото и видео: YouTube / Hora 25
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