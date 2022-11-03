В Киеве ожидают рост рождаемости из-за перебоев электроснабжения

Дмитрий Кулеба рассказал о том, чем украинцы будут заниматься, оставшись дома без света.

В Киеве ожидают рост рождаемости из-за перебоев с электричеством. Соответствующее заявление в эфире испанской радиостанции Cadena SER сделал украинский министр по внешней политике Дмитрий Кулеба.

На самом деле я думаю, что, возможно, на Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома... без света. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что массированные удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Российские власти уверены в том, что виновными в трагедии являются спецслужбы киевского режима. Атаке со стороны РФ подверглись объекты энергетической сферы, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории страны.

Глава МИД Украины заявил, что испанские системы ПВО уже направили в страну.

Фото и видео: YouTube / Hora 25