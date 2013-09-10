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Глава МИД Украины заявил, что испанские системы ПВО уже направили в страну

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Дмитрий Кулеба рассказал о военной помощи Мадрида.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что испанские системы противовоздушной обороны Hawk международные коллеги уже направили в страну. Об этом дипломат уведомил иностранного журналиста с местной радиостанции Cadena SER. Ранее генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг говорил СМИ о том, что системы НАТО направляются в Киев. Испания передала в качестве военной помощи Украине четыре комплекса.

Эти системы уже в пути на Украину.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет отопления, света и воды.

Фото и видео: YouTube / Hora 25

Теги: военная помощь, дмитрий кулеба, испания, пво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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