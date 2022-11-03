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Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет отопления, света и воды

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В МИД Украины оценили последствия ракетных обстрелов коммунальной инфраструктуры.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба пожаловался, что в здании МИД страны сейчас нет отопления, электричества и воды, потому что помещение больше не подключены к коммунальным системам. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе интервью с испанскими журналистами для радиостанции Cadena SER.

Мы сидим с вами здесь, и тут довольно холодно <...>, потому что мы отключены от системы отопления. Вчера у нас не было воды в здании, также были отключения в подаче света.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт пояснил, что этот случай является лишь одним примером последствий российской агрессии на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины.

Кулеба: в Европе не могут представить себе поражение России.

Фото и видео: YouTube / Hora 25

Теги: горячая вода, дмитрий кулеба, мид, отопление, электричество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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