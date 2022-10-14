Кулеба: в Европе не могут представить себе поражение России

МИД Украины объяснил, что ЕС боится "неадекватной мести".

В Европе не могут представить себе поражение России, а также боятся победы киевского режима. Соответствующее заявление глава украинского министерства по иностранным делам Дмитрий Кулеба сделал в ходе разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Иностранец пообщался с блогерами, которые представились бывшим американским послом в Москве Майклом Макфолом.

У них такое раздвоение личности, потому что, с одной стороны, они видят, что Украина действительно может победить, но они не могут представить себе поражение России, и это очень сильно тормозит их… Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт полагает, что Запад устроила бы ситуация, в котором Украины одержала победу, но Россия не проиграла. Такое развитие обстановки в Европе якобы считают "идеальным вариантом", так как сейчас политические лидеры боятся того, что победа Киева и проигрыш Москвы приведет мир к "неадекватной мести" со стороны РФ.

Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Британией.

Фото и видео: Telegram / ВиЛ