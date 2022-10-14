Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Британией

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Киев готовил контрнаступление вместе с США и Великобританией. Соответствующее заявление чиновник сделал во время общения с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились иностранцу бывшим американским послом в Москве Майклом Макфолом.
Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Дипломат заметил, что властям США требуется преодолеть "психологический барьер" ради того, чтобы начать поставлять киевскому режиму в качестве военной помощи противовоздушные системы защиты и танки Abrams. Украинец добавил, что его страна готова принимать даже "какие-нибудь старенькие образцы". В МИД Украины призвали объявить Россию государством-спонсором терроризма, так как такое решение станет сдерживающим шагом в политике с Москвой.
Кулеба: европейцев приходится заставлять принимать новые санкции.
Фото и видео: Telegram / ВиЛ
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