В МИД Украины рассказали о перспективах военных действий против России.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Киев готовил контрнаступление вместе с США и Великобританией. Соответствующее заявление чиновник сделал во время общения с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились иностранцу бывшим американским послом в Москве Майклом Макфолом.

Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Дипломат заметил, что властям США требуется преодолеть "психологический барьер" ради того, чтобы начать поставлять киевскому режиму в качестве военной помощи противовоздушные системы защиты и танки Abrams. Украинец добавил, что его страна готова принимать даже "какие-нибудь старенькие образцы". В МИД Украины призвали объявить Россию государством-спонсором терроризма, так как такое решение станет сдерживающим шагом в политике с Москвой.

Кулеба: европейцев приходится заставлять принимать новые санкции.

Фото и видео: Telegram / ВиЛ