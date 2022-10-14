Кулеба: европейцев приходится заставлять принимать новые санкции

Глава МИД Украины рассказал о том, что стране требуется вступить в программу МВФ.

Европейцев приходится заставлять принимать новые антироссийские санкции. Соответствующее заявление в ходе общения с российскими пранкерами Вованом и Лексусом рассказал глава министерства по иностранным делам Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник говорил с блогерами, которые представились ему бывшим американским послом в Москве Майклом Макфолом. Чиновник отметил, что выделенных денежных средств Киеву хватит только до завершения текущего года. Ежемесячно страна тратит на военные задачи по пять миллиардов.

Я думаю, что при нынешних, уже обещанных нам деньгах от США, от ЕС... и от ряда стран ЕС, до конца года мы более-менее продержимся... Но после этого нам нужно будет заходить в программу МВФ. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт добавил, что в Европе наблюдается усталость от санкций "в чистом виде" и европейцев "нужно заставлять" обеспечивать поддержку украинской стороны, особенно, от Венгрии.

Кулеба: Украина хочет скупить в Африке оружие советского образца.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State