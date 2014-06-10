Кулеба: Украина хочет скупить в Африке оружие советского образца

В МИД Украины призвали не гнаться за вниманием со стороны Африки.

Украина хочет скупить в Африке оружие советского образца. Соответствующее заявление в ходе общения с российскими пранкерами Вованом и Лексусом сделал глава украинского министерства по иностранным делам Дмитрий Кулеба. Блогеры говорили с иностранцем от имени бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола. Чиновник из Киева объяснил "дипломату", что Евросоюз и США подталкивают власти к переговорному процессу с лидерами африканского региона, чтобы "переманить их на свою сторону".

Я вижу некоторые страны в Африке, которые можно в чем-то убедить... Но я также вижу страны, которые четко заняли либо жестко пророссийскую позицию, либо жестко нейтральную позицию, их ни в чем не убедишь. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По мнению Кулебы, украинский кризис выгоден для стран Африки в том плане, что местные политики стараются извлечь для себя выгоду и нажиться на ситуации, а не занять ту или другую сторону. Глава МИД Украины призвал не перегибать планку в гонке за вниманием со стороны Африки.

Кулеба: конфликт закончится дипломатией, но все решит ситуация на поле боя.

Фото и видео: Telegram / ВиЛ