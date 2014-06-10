Кулеба: конфликт закончится дипломатией, но все решит ситуация на поле боя

Глава МИД Украины рассказал о том, что Киеву помогут в этом военные поставки и антироссийские санкции.

Глава украинского министерства по иностранным делам Дмитрий Кулеба уверен в том, что конфликт закончится дипломатией, но при этом все решит ситуация на поле боя. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе общения с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Известно, что блогеры представились экс-послом Вашингтона в Москве Майклом Макфолом. Дипломат добавил, что вопрос решается при помощи Западных санкций и военных поставок. Свою задачу Кулеба определил как выход на переговоры Киева и Москвы при максимально сильной позиции.

Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Украинец добавил, что российская сторона решит продолжить переговорный процесс с Киевом в тот момент, когда поймут, что нуждаются в паузе, так как находятся "в плохом положении". Дмитрий Кулеба добавил, что если такой момент наступит, то переговоры будут невыгодны уже самой Украине.

Кулеба признал ответственность Киева за взрывы в Крыму и Белгороде.

Фото и видео: Telegram / ВиЛ