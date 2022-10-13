Он уточнил, что ударами по полуострову Киев хочет нанести ущерб боеспособности российской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал ответственность Киева за взрывы в Крыму и Белгороде. Об этом он заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за американского чиновника.

Видео беседы с украинским министром иностранных дел пранкеры выложили в своем Telegram-канале. Кулеба отметил, что если у него спросят, кто устраивал взрывы в Крыму и Белгороде, опираясь на приватность беседы в Zoom, то он готов признать, что это была украинская сторона.

Также глава МИД уточнил, что ударами по полуострову Киев хочет нанести ущерб боеспособности российской армии. Он назвал Крым источником боеприпасов для Москвы.

Ранее мэр Львова рекомендовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева.

Видео: Telegram / Шоу Вил (Вован и Лексус)