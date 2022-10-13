Мэр Львова рекомендовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева

Андрей Садовой дал советы украинцам, как не замерзнуть зимой.

Мэр украинского города Львов рекомендовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева. Соответствующее заявление Андрей Садовой сделал в ходе видеообращения к народу, которое размещено в социальных сетях. Он напомнил о том, что ракетные удары повредили в населенном пункте четыре электрические подстанции. При этом на восстановление данных объектов потребуется по меньшей мере несколько месяцев. Чиновник поблагодарил жителей, которые смогли обустроить в собственных домах пункты обогрева, запаслись дровами и генераторами.

Вот эти пункты обогрева, которые есть в укрытии, может не идеальные, но там можно поставить печь, дрова, и это спасает, пока коммунальщики будут исправлять ситуацию... Андрей Садовой, глава Львова

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Фото и видео: Telegram / Андрій Садовий