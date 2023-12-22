Петербург вновь вошел в число лидеров рейтинга качества жизни регионов РФ

Город на Неве занял в нем второе место, удержав позицию, достигнутую в 2022 году.

Петербург повторно вошел в число лидеров рейтинга качества жизни среди регионов РФ. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое сегодня провел президент страны Владимир Путин, были подведены итоги рейтинга субъектов РФ по качеству жизни за 2023 год. Город на Неве занял в нем второе место, удержав позицию, достигнутую в 2022 году.

В Петербурге ведется масштабная работа по всем ключевым направлениям, успешно реализуются национальные проекты, город активно развивается при поддержке главы государства. Жизнь петербуржцев становится насыщеннее, удобнее и безопаснее, о чем свидетельствуют объективные результаты рейтинга. Губернатор Петербурга

В Петербурге лучшие результаты достигнуты по направлению "Безопасность". Кроме того, город сохраняет лидирующие позиции по количеству самозанятых граждан в рамках направления "Возможность для работы и своего дела". Также отмечена положительная динамика по показателю "Доля предпринимателей/людей, имеющих/готовящихся открыть свой бизнес, в общем количестве респондентов".

Еще одно значимое положительное направление – "Потребление и досуг". Судя по опросам, петербуржцы позитивно оценивают уровень своего дохода и удовлетворенность проведением досуга вне дома.

Ежегодный рейтинг АСИ содержит показатели региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики. Он дает комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что в рейтинг востребованных направлений РФ для летнего отпуска вошел Петербург

Фото: Piter.TV