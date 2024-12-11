Петербург в третий раз подряд занял место в ТОПе рейтинга по качеству жизни

Город удерживает второе место. На первом, как и прежде, Москва.

Агентство стратегических инициатив опубликовало рейтинг качества жизни в регионах России в 2024 году. Третий год подряд Северная столица занимает место в ТОПе, – следует из данных, опубликованных в АСИ.

В очередной раз Санкт-Петербург оказывается на втором месте. Его теснит только Москва. Третье место в рейтинге текущего года занял Татарстан.Следом идут Тюменская область и Ханты-Мансийский АО.

Данный ТОП был впервые организован в 2021 году. С 2022-го его верхние позиции (1 и 2 место) не менялись. Рейтинг составляется на основе опросов среди граждан регионов. Респонденты отвечают на вопросы о жилье, трудоустройстве, медицине, безопасности, экологии и возможностях для самореализации в регионе.

Сохранение Петербургом лидирующих позиций в рейтинге, представленном Президенту – результат многолетней и планомерной совместной работы города и его жителей. В 2021 году мы были четвертыми, после чего заняли и удерживаем второе место. Каждый проект благоустройства, открытое общественное пространство, новые транспортные маршруты, спортивные и детские площадки мы обсуждаем и реализуем с учётом мнения жителей Северной столицы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что в Ленобласти установили 60 модульных очистных сооружений в рамках проекта "Чистая вода".

Фото: Piter.TV, Агентство Стратегических Инициатив