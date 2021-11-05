Путин провел встречу с главой АСИ

Чупшева доложила президенту о комплексной работе, проводимой для развития инвестиционного климата.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Чупшева доложила главе государства о комплексной работе, проводимой АСИ для развития инвестиционного климата и поддержки предпринимательской деятельности. По ее словам, на федеральном уровне организована работа вместе с деловыми объединениями, представителями бизнеса, инвесторами и правительством по 11 направлениям. Глава АСИ уточнила, что это вопросы, которые касаются финансовой устойчивости, трудовых ресурсов, судебных споров и других направлений.

Видео: kremlin.ru