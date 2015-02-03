Более высокие налоги на сигареты могут улучшить выживаемость детей

Повышение налога на сигареты в странах с низким и средним уровнем дохода (LMIC) может помочь снизить детскую смертность, особенно среди самых бедных детей, как предполагает новое исследование, проведённое учёными из Каролинского института и опубликованное в The Lancet Public Health. Статья называется "Налогообложение сигарет и социально-экономическое неравенство в смертности детей в возрасте до пяти лет в 94 странах с низким и средним уровнем дохода". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взимать налог в размере не менее 75% с розничной цены сигарет, но в большинстве стран налог намного ниже.

Если бы все 94 страны, участвовавшие в исследовании, повысили налог на сигареты до уровня, рекомендованного ВОЗ, то потенциально можно было бы спасти жизни более 280 000 детей за один год. Это не только сократит социально-экономический разрыв в показателях детской смертности в соответствии с целями ООН в области устойчивого развития. Марта Радо, главный исследователь кафедры медицинской эпидемиологии и биостатистики Каролинского института в Швеции

В ходе исследования изучалась связь между налогами на сигареты и смертностью детей в возрасте до пяти лет в разных группах населения с разным уровнем дохода в 94 странах с низким и средним уровнем дохода. Исследование основано на общедоступных данных ВОЗ, Всемирного банка и Межведомственной группы ООН по оценке детской смертности (UN IGME) за период с 2008 по 2020 год. Ученые проанализировали связь между детской смертностью и различными видами налогов на сигареты, такими как специфическая акцизная пошлина (фиксированный налог за пачку независимо от розничной цены), адвалорная пошлина (процент от стоимости товара), импортные пошлины и НДС. Их расчёты показывают, что повышение налогов на сигареты может улучшить показатели детской смертности во всех социально-экономических группах, одновременно сокращая разницу в показателях смертности между самыми богатыми и самыми бедными группами. Наиболее заметный эффект оказали акцизные сборы.

Заболеваемость и смертность, связанные с курением, среди детей непропорционально высоки в странах с низким и средним уровнем дохода. Повышение налога на сигареты — это важная мера, которая может улучшить здоровье детей во всём мире, особенно в наиболее уязвимых группах. ведущий автор исследования Оливия Бэннон, научный сотрудник Каролинского института и Университета Линчёпинга в Швеции

Преодоление препятствий

Радо отметил, что табачная промышленность использует ряд хорошо зарекомендовавших себя тактик, чтобы препятствовать, срывать и затягивать внедрение эффективных мер по борьбе с табакокурением во всём мире, в том числе повышение налогов. Наше исследование предоставляет правительствам убедительные доказательства того, что они могут преодолеть вмешательство табачной промышленности и другие препятствия для повышения налогов на табак в странах с низким и средним уровнем дохода.

У дипфейков теперь реалистичное сердцебиение, что усложняет их разоблачение.

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