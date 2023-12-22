Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Михайлова раскрыла подробности своей предвыборной программы

Гендиректор технопарка "ИнФинТех" Мария Михайлова, заявившая на днях о своих планах по выдвижению в качестве кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга от партии "Родина" в беседе с главредом Neva.Today рассказала подробности своей предвыборной программы.

В рамках цикла статей о потенциальных кандидатах в губернаторы Санкт-Петербурга главный редактор Neva.Today Сергей Корунный взял интервью у Марии Михайловой, которая на днях в рамках круглого стола заявила о желании баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга от партии "Родина", в рамках которого выяснил у гендиректора технопарка "ИнФинТех", как именно ее команда намерена реализовать упомянутые в программе пункты по решению городских проблем.

Михайлова подчеркнула, что как предприниматель прекрасно понимает и разбирается в тех проблемах, с которыми сталкиваются в Санкт-Петербурге представители бизнеса, а также видит точки роста, благодаря которым город можно развивать. И это одна из причин, по которым в основе программы кандидата в губернаторы вынесена цифровизация.

Мы с командой много лет занимаемся не только разработкой ИТ-продуктов, но и их внедрением в реально действующие бизнесы и повседневные жизни людей, — подчеркнула Михайлова, отметив, что цифровизация позволяет оптимизировать систему, в которую внедряется, сделать ее более прозрачной и гибкой, сэкономить время и усилия на решение задачи. И, что тоже немаловажно, убирает человеческий фактор. А значит, сводит к минимуму риски коррупции.

Сейчас те проблемы, которые есть в Санкт-Петербурге, решаются устаревшими методами: увольнения и кадровые перестановки, жесткие административные меры, изменение законодательства и усиление проверок. В целом, методы по-прежнему работают, но ведь есть более современные способы.

Пора пересесть с лошади на автомобиль, — призвала Михайлова.

В качестве примера сферы, в которой цифровизация может найти применение, гендиректор технопарка привела ситуацию с мигрантами.

Очевидно, что проблема существует. 330-340 тысяч официально вставших на учет мигрантов — цифра большая. Поэтому и "боли", связанные с этой частью населения СПб, приобретают серьезный размах. Это и коррупция при оформлении документов, и влияние на уровень преступности в городе, а также различные медицинские аспекты и аспекты профпригодности", — отметила кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга.

Скорее всего принятые законодательные меры приведут к значительному сокращению количества мигрантов, что скажется на экономике города. И смягчить эти последствия могла бы как раз единая цифровая платформа.

Не гнать, а оцифровать — и держать под контролем!, — подчеркнула Мария Михайлова

С помощью такой платформы можно было бы перевести весь документооборот в электронный формат, избавить процесс от коррупции, обеспечить мигрантов электронным ID, который поможет убрать вопросы от представителей правоохранительных органов. Кроме того, их трудов деятельность стала бы более прозрачной, а сумма налогов была бы видна и понятна как работодателю, так и налоговикам. К тому же, платформа могла бы стать местом коммуникации работодателей и работников, а участие в ней — своеобразным гарантом того, что перед работодателем добросовестный работник.

Можно перечислять функции платформы и дальше, но суть одна — ее введение просто исключит возможность совершения неправомерных действий, против которых сейчас идет борьба. А необходимую для города трудовую силу — сохранит, — подытожила Мария Михайлова, добавив, что готова вместе с командой внедрить предложенную платформу в городские структуры в предельно сжатые сроки благодаря тому, что у них уже есть внушительные наработки.

Такой же подход гендиректор технопарка намерена распространить и на другие сферы жизни города.

Конечно же, не в один миг. Но грамотно составленная дорожная карта по приоритетам позволит сделать так, что уже через полгода изменения в жизни города будет невозможно не заметить, — выразила уверенность кандидат в губернаторы.

Мария Михайлова также рассказала, как ее команда намерена преодолевать так называемый муниципальный фильтр и как планирует работать дальше с учетом отсутствия политического опыта.

По словам гендиректора "ИнФинТеха", возможно, Санкт-Петербург как раз нуждается в человеке, заинтересованном в его развитии и с отсутствием политического опыта, ведь у такого человека на многое свежий, незашоренный взгляд. К тому же, команда IT-специалистов куда лучше разберется с задачей цифровизации, нежели команда управленцев из политических кабинетов. Ну, а муниципальный фильтр команда Михайловой намерена преодолеть благодаря сотрудничеству с муниципальными депутатами. Уже сейчас с мундепами некоторых районов города ведутся активные, хоть и сложные переговоры.

Фото: предоставлено ООО "РДО"