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Лукашенко призвал провести выборы так, чтобы "комар носа не подточил"

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По его словам, нет необходимости использовать административный ресурс, как это было в прежние годы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал провести выборы в 2025 году так, чтобы "комар носа не подточил". Об этом он заявил на встрече с главой ЦИК Игорем Карпенко.

По его словам, нет необходимости использовать административный ресурс, как это было в прежние годы. Он подчеркнул, что власти "честно и порядочно способны провести эти выборы"

Мы должны провести выборы достойно. Не обидеть людей. Вот это главное.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что во взаимной торговле с Воронежской областью нужно стремиться к заветному миллиарду.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, выборы, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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