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Лукашенко: во взаимной торговле с Воронежской областью нужно стремиться к заветному миллиарду

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По его словам, благодаря усилиям властей региона Воронежская область вошла в число важнейших партнеров республики.

Во взаимной торговле с Воронежской областью Белоруссии нужно стремиться к заветному миллиарду. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым.

По его словам, благодаря усилиям властей региона Воронежская область вошла в число важнейших партнеров республики. Лукашенко отметил, что в 2023 году товарооборот превысил 500 млн долларов.

Хорошая цифра, к заветному миллиарду, как мы и договаривались, надо стремиться. Тем более что в этом году сохраняется неплохая динамика.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко назвал Байкал "местом силы".

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, воронежская область, президент белоруссии, торговля
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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