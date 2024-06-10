Лукашенко: во взаимной торговле с Воронежской областью нужно стремиться к заветному миллиарду

По его словам, благодаря усилиям властей региона Воронежская область вошла в число важнейших партнеров республики.

Во взаимной торговле с Воронежской областью Белоруссии нужно стремиться к заветному миллиарду. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым.

По его словам, благодаря усилиям властей региона Воронежская область вошла в число важнейших партнеров республики. Лукашенко отметил, что в 2023 году товарооборот превысил 500 млн долларов.

Хорошая цифра, к заветному миллиарду, как мы и договаривались, надо стремиться. Тем более что в этом году сохраняется неплохая динамика. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко назвал Байкал "местом силы".

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