Лукашенко: во взаимной торговле с Воронежской областью нужно стремиться к заветному миллиарду

Во взаимной торговле с Воронежской областью Белоруссии нужно стремиться к заветному миллиарду. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым.
По его словам, благодаря усилиям властей региона Воронежская область вошла в число важнейших партнеров республики. Лукашенко отметил, что в 2023 году товарооборот превысил 500 млн долларов.
Хорошая цифра, к заветному миллиарду, как мы и договаривались, надо стремиться. Тем более что в этом году сохраняется неплохая динамика.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
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