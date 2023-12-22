Мария Михайлова официально выдвинута партией "Родина" в качестве кандидата в губернаторы Петербурга

Общественно-политическая деятельность – новый вектор работы генерального директора технопарка "Корпорация ИнФинТех".

Кандидат в губернаторы Петербурга от партии "Родина" на региональном собрании представила фундамент концепции цифровых мер в системе управления городом.

Мария Михайлова выразила уверенность, что применение цифровизации необходимо во множестве сегментов городской инфраструктуры, но вводить ее нужно централизованно, c единым первичным протоколом.

Нужна общая система требований, придерживаясь которых компании смогут создавать софт и дальше вместе развивать единую экосистему. Для сохранения эффективности, часть работы можно отдавать на аутсорс, – рассказывала Мария Михайлова.

Общественно-политическая деятельность – новый вектор работы генерального директора технопарка "Корпорация ИнФинТех". Также она руководит благотворительным фондом, является членом Экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству, основателем и председателем Русского Делового Общества, председателем Ассоциации франчайзинга и партнерских программ "ФраППэ".

Кандидат в губернаторы Петербурга Мария Михайлова: "Тотальная искренность и независимость – ключ к успеху в предвыборной гонке".

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия