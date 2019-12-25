Александр Беглов проверил, как идут работы по строительству поликлиники в Приморском районе

Медучреждение должно было открыть двери ещё в 2015 году.

Губернатор Петербурга в ходе рабочего объезда 5 июля проверил, как идут работы по строительству новой поликлиники на Вербной улице. Об этом сообщают "Невские Новости".

Александр Беглов осмотрел все помещения, в том числе кабинеты врачей и бассейн. Медучреждение должно было начать работу еще в 2015 году, но каждый раз срывались сроки сдачи объекта. За время строительства у поликлиники сменились три подрядчика. В 2019 году глава города поручил новой строительной организации достроить поликлинику.

Сейчас на объекте работают 30 специалистов, они выполняют оставшиеся работы: занимаются устройством внутренних, наружных инженерных сетей, а также благоустраивают территорию. На данный момент объект готов на 69 %. Подрядчик обещает выполнить работы до конца октября текущего года.

Ранее мы сообщили, что губернатор Петербурга проверил первый открытый лагерь "Молодежное".

Фото: Piter.tv