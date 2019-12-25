Губернатор Петербурга проверил первый открытый лагерь "Молодежное"

Он работает с соблюдением всех мер безопасности.

В Петербурге начал свою работу первый летний детский лагерь "Молодежное". Сегодня в нем побывал губернатор города Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее в оздоровительно-образовательный лагерь прибыло 78 детей из Пушкинского района. Он прошел проверку Роспотребнадзора на соответствие всем нормам. Бесплатные путевки выдали детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Лагерь заполнен на половину. Каждый отряд размещается на отдельном этаже. Межотрядные массовые мероприятия запрещены, также как и выход за территорию. При этом для детей придумали различные занятия: подвижные игры на свежем воздухе, квесты, кружки.

В ближайшее время на территории города откроются 7 лагерей. Всего планируется открыть еще 7 в Петербурге и 29 в Ленобласти.

Ранее стало известно, что каждый четвертый летний лагерь Ленобласти решил не открываться.

Фото: gov.spb.ru