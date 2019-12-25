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Каждый четвертый летний лагерь Ленобласти решил не открываться
Сегодня, 13:43
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IRINA_CHALKINA

Каждый четвертый летний лагерь Ленобласти решил не открываться

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Из 87 стационарных учреждений открыться этим летом решили только 65 организаций.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что каждый четвертый летний лагерь Ленобласти решил не открываться. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк.

Отмечается, что этим летом из 87 стационарных учреждений смогут открыться лишь 65 организаций.

Сейчас 65 изъявили желание участвовать в летней оздоровительной кампании

Ольга Историк, главный санитарный врач Ленобласти.

Стоит отметить, что ранее ведомство получило 367 уведомлений о планируемом начале работы от организаций. Для этого Роспотребнадзор разработал чек-лист требований для летних лагерей. 

Ранее мы сообщали о том, что в Комздраве Петербурга рассказали о ситуации с койками в больницах.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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