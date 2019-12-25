Из 87 стационарных учреждений открыться этим летом решили только 65 организаций.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что каждый четвертый летний лагерь Ленобласти решил не открываться. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк.

Отмечается, что этим летом из 87 стационарных учреждений смогут открыться лишь 65 организаций.

Сейчас 65 изъявили желание участвовать в летней оздоровительной кампании Ольга Историк, главный санитарный врач Ленобласти.

Стоит отметить, что ранее ведомство получило 367 уведомлений о планируемом начале работы от организаций. Для этого Роспотребнадзор разработал чек-лист требований для летних лагерей.

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