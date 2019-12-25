В Комздраве Петербурга рассказали о ситуации с койками в больницах

Сегодня в медучреждениях свободно 1866 взрослых и 594 детских койко-места.

В Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о ситуации, которая сейчас обстоит с количеством свободных коек в больницах. В настоящий момент в медучреждениях свободно 1866 взрослых и 594 детских койко-места. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во временном госпитале в "Ленэкспо" сейчас лежат 153 человека. В пансионате "Заря", который работает на базе Городской больницы №40, лечатся 320 пациентов.

В инфекционной больнице имени Боткина свободными на данным момент остаются 173 койки. В Покровской больнице для COVID-больных доступны 130 мест. Свободные койки также есть в Первом медицинском и Центре имени Алмазова.

В свою очередь в детских медицинских стационарах города, которые перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом, свободно более 70% коек.

С начала пандемии в Петербурге под коронавирусные стационары переоборудовали 24 медицинских учреждения, из которых шесть — федеральные. Кроме того, построили один временный госпиталь в "Ленэкспо".

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса скончался еще 31 пациент.

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