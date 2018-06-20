Бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко отмечает 70-летие

Незадолго до ее 70-летия президент РФ Владимир Путин вручил ей высшую государственную награду - Орден святого апостола Андрея Первозванного.

Бывшему губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко 7 апреля исполнилось 70 лет. Спикер Совета Федерации остается одним из самых известных российских государственных деятелей.

Валентина Матвиенко (в девичестве – Тютина) родилась 7 апреля 1949 года. Окончив в 1972 году Ленинградский химико-фармацевтический институт и в 1985 году - Академию общественных наук при ЦК КПСС, в годы перестройки она работала в исполкоме Ленсовета. Уже в 1989 году Матвиенко стала самой молодой женщиной-депутатом Верховного Совета СССР.

С 1991по 1998 годы Валентина Матвиенко работала в дипломатическом корпусе, занимая должности послов Мальты и Греции, а также руководителя департамента МИД по связям с регионами.

В 2003 году Матвиенко становится полпредом президента СЗФО и в этом же году занимает пост губернатора города на Неве. В 2011 году Матвиенко переезжает в Москву, так как становится членом Совета Федерации, а позже и ее спикером.

За свои 70 лет жизни Валентина Матвиенко сделала многое как для Петербурга, так и для всей России. Она является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", а незадолго до ее 70-летия президент РФ Владимир Путин вручил ей высшую государственную награду - Орден святого апостола Андрея Первозванного.

Видео: Piter.TV; открытые источники