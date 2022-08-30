Петер Сийярто рассказал о том, что позиция европейцев поменяется в наступлением холодов.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии заявил о том, что энергетическая политика Запада стремится к краху со скоростью астероида. Соответствующее заявление Петер Сийярто сделал 29 августа на встрече с венгерскими послами. По мнению чиновника, уже грядущей зимой европейские граждане взглянут на ситуацию под другим углом. Министр по иностранным делам считает, что политики западной Европы занимаются "очковтирательством" по вопросу энергоснабжения региона.

Энергетика — это такая область, где рано или поздно пелена спадет. Очень тяжело зимой объяснить кому-нибудь, что он не мерзнет, в то время как нет отопления. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Эксперт полагает, что в связи с идеологическими, политическими, коммуникационными заявлениями и эффективной поддержкой в международных СМИ европейским политикам сейчас легко "надувать такие шары, которыми завешивают реальность" перед глазами местного населения. Петер Сийярто уверен в том, что эта пелена спадет с наступлением холодов из-за отсутствия достаточного отопления.

Сийярто заявил об отказе обсуждать новые санкции против России.