Он подчеркнул, что в этом вопросе его страна не одинока.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об отказе обсуждать новые санкции против России. Об этом он сообщил на общественном форуме "Транзит" в Тихане.

Сийярто подчеркнул, что в этом вопросе его страна не одинока. Об объяснил это фактором политической стабильности и мужества, которого другим не дано.

Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Сийярто заявил, что мир состоит не только из Америки и Европы.

Видео: YouTube / Hír TV