Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об отказе обсуждать новые санкции против России. Об этом он сообщил на общественном форуме "Транзит" в Тихане.
Сийярто подчеркнул, что в этом вопросе его страна не одинока. Об объяснил это фактором политической стабильности и мужества, которого другим не дано.
Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Ранее Сийярто заявил, что мир состоит не только из Америки и Европы.
Видео: YouTube / Hír TV
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