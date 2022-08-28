Сийярто: мир состоит не только из Америки и Европы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир состоит не только из Америки и Европы. Об этом он рассказал на общественном форуме "Транзит" в Тихане.
По его словам, атмосфера за пределами Америки и Европы совершенная другая, чем о ней пишут либеральные СМИ. Дипломат отметил, что в подавляющем большинстве стран высказываемые нарративы терпят неудачу. Также Сийярто подчеркнул, что в мире серьезно относятся к тому, что говорит искренне и прямо.
Венгерская внешняя политика и вообще политика в мире, за исключением небольшой части, в подавляющем большинстве стран пользуется очень серьезным уважением.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине приведет к концу эпохи доминирования Запада.
Видео: YouTube / Hír TV
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