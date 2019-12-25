Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт на Украине приведет к концу эпохи доминирования Запада. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Tichys Einblick.
Также Обран отметил, что противостояние с Россией ослабит позиции Евросоюза на международной отмене. По его словам, санкционная политика Брюсселя нанесла ущерб европейской экономике, а не российской.
Значительное число государств мира не поддержали США и ЕС по украинскому вопросу: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, а также арабские и африканские государства.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
Ранее Еврокомиссия подтвердила планы обсудить визовые ограничения против России в конце августа.
Фото: aa.com.tr
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