Он также отметил, что противостояние с Россией ослабит позиции Евросоюза на международной отмене.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт на Украине приведет к концу эпохи доминирования Запада. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Tichys Einblick.

Также Обран отметил, что противостояние с Россией ослабит позиции Евросоюза на международной отмене. По его словам, санкционная политика Брюсселя нанесла ущерб европейской экономике, а не российской.

Значительное число государств мира не поддержали США и ЕС по украинскому вопросу: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, а также арабские и африканские государства. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее Еврокомиссия подтвердила планы обсудить визовые ограничения против России в конце августа.

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