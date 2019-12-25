Еврокомиссия подтвердила планы обсудить визовые ограничения против России в конце августа. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе сделала сотрудница Европейской комиссии Анита Хиппер. Она уточнила, что ЕК стремится обеспечить странам скоординированность в совместных действиях.
30-31 августа состоится неформальная встреча глав МИД ЕС "Гимних", которая пройдет в Праге, и разговор на этой встрече также будет идти о визах для россиян, путешествующих в ЕС.
Анита Хиппер, представитель ЕК
Напомним, что главы МИД Евросоюза обсудят 31 августа на неформальной встрече в Праге возможности изменения шенгенского визового кодекса. Речь идет о формировании "добровольного механизма" для ограничения выдачи виз россиянам. Исключением могут стать отдельные категории граждан РФ.
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Фото и видео: European Commission
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