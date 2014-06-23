Еврокомиссия: санкции не препятствуют возвращению турбин Siemens в Россию

Европейская комиссия объяснила местным журналистам в рамках регулярного брифинга в Брюсселе, что западные антироссийские санкции не препятствуют возвращению турбин Siemens в Россию. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер заметил, что в ограничительных мерах Евросоюза "нет ничего", что запрещало бы агрегатам, необходимым для работы для "Северного потока", вернуться в Москву.
Нет ничего в санкциях, что запрещало бы турбинам, в данном случае это турбины Siemens… быть направленными в Россию.
Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК
Напомним, что 20 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила прессе о том, что газовая турбина для трубопровода "Северный поток" находится в пути. Она должна вернутся из Канады вовремя.
В ЕК анонсировали дату вступления в силу эмбарго ЕС на закупки российского угля.
Фото и видео: European Commission
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