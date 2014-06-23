Еврокомиссия: санкции не препятствуют возвращению турбин Siemens в Россию

Эрик Мамер не видит препятствий для отправки агрегата для "Северного потока" в РФ.

Европейская комиссия объяснила местным журналистам в рамках регулярного брифинга в Брюсселе, что западные антироссийские санкции не препятствуют возвращению турбин Siemens в Россию. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер заметил, что в ограничительных мерах Евросоюза "нет ничего", что запрещало бы агрегатам, необходимым для работы для "Северного потока", вернуться в Москву.

Нет ничего в санкциях, что запрещало бы турбинам, в данном случае это турбины Siemens… быть направленными в Россию. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

Напомним, что 20 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила прессе о том, что газовая турбина для трубопровода "Северный поток" находится в пути. Она должна вернутся из Канады вовремя.

В ЕК анонсировали дату вступления в силу эмбарго ЕС на закупки российского угля.

Фото и видео: European Commission