В ЕК анонсировали дату вступления в силу эмбарго ЕС на закупки российского угля

В Европейской комиссии анонсировали дату вступления в силу эмбарго Евросоюза на закупки российского угля. Соответствующую информацию местным журналистам в рамках регулярного брифинга в Брюсселе презентовал официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Чиновник уточнил, что запрет обретет законную силу с 10 августа, как и было запланировано ранее. Он подчеркнул, что все страны регионального содружества обязаны соблюдать данное требование, несмотря на происходящий энергетический кризис.
Эмбарго на поставки российского угля - это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. 10 августа заканчивается переходный период и ЕК уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение.
Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК
таким образом европейский представитель ответил на вопрос СМИ о поставках российского угля в ЕС в условиях энергокризиса сообщества.
ЕС решил готовиться впервые провести зиму без российского газа.
Фото: European Commission
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