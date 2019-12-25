В ЕК анонсировали дату вступления в силу эмбарго ЕС на закупки российского угля

Эрик Мамер рассказал, что страны начнут соблюдать требование по запрету с 10 августа.

В Европейской комиссии анонсировали дату вступления в силу эмбарго Евросоюза на закупки российского угля. Соответствующую информацию местным журналистам в рамках регулярного брифинга в Брюсселе презентовал официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Чиновник уточнил, что запрет обретет законную силу с 10 августа, как и было запланировано ранее. Он подчеркнул, что все страны регионального содружества обязаны соблюдать данное требование, несмотря на происходящий энергетический кризис.

Эмбарго на поставки российского угля - это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. 10 августа заканчивается переходный период и ЕК уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

таким образом европейский представитель ответил на вопрос СМИ о поставках российского угля в ЕС в условиях энергокризиса сообщества.

ЕС решил готовиться впервые провести зиму без российского газа.

Фото: European Commission