ЕС решил готовиться впервые провести зиму без российского газа

Тьерри Бретон рассказал о возможности продления работы АЭС и угольных электростанций в Евросоюзе.

Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского природного газа. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в Брюсселе сделал европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По словам чиновника, ради реализации данной миссии страны ЕС могут в текущем и следующем годах продлить работу использования собственных атомных и угольных электростанций.

Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций. Тьерри Бретон, еврокомиссар

В рамках брифинга со СМИ заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику. Сейчас "зеленая энергия" впервые становится рентабельной из-за высокой стоимости на газ.

Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить потребление газа на 15%.

Фото и видео: European Commission