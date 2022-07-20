Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить потребление газа на 15%

Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС заполнять газовые хранилища.

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза сократить потребление газа на 15%. Соответствующее заявление сделала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, презентуя местным журналистами план действий Брюсселя по энергетической сфере. Чиновница назвала наиболее "вероятным сценарием" полное отключение региона от природного газа, идущего от РФ. Она призывает страны-участницы ЕС готовиться к этому решению при сохранении единой позиции.

Чтобы пройти зиму… необходимо заполнить наши газохранилища, поэтому необходимо сократить потребление газа. Мы призываем страны ЕС сократить потребление на 15%, что является эквивалентом 40 млрд куб. м. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В ЕК подчеркнули, что сейчас европейские газохранилища заполнены только на 62%. При этом поток российского газа в ЕС составляет не более одной трети от показателей, которые фиксировались в июле 2021 года.

ЕС предлагает запустить программу совместных закупок оружия на €500 млн на два года.

Фото и видео: European Commission