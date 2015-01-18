ЕС предлагает запустить программу совместных закупок оружия на €500 млн на два года

Тьерри Бретон рассказал о необходимости восполнить запасы оружия из-за оказания военной помощи Украине.

Евросоюз предлагает запустить программу совместных закупок оружия на €500 млн на два года. В том числе, этот проект будет касаться и украинских партнеров. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал европейский комиссар Тьерри Бретон во вопросам внутреннего рынка ЕС. По словам эксперта, данный инструмент направлен на компенсацию тех запасов, которые регион передал киевскому режиму в рамках военной помощи из-за проведения специальной военной операции России.

Еврокомиссия предлагает выделить €500 млн из бюджета ЕС на 2022-2024 годы на финансированию совместных закупок оружия странами ЕС. В том числе это позволит компенсировать вооружения, выделяемые Украине. Тьерри Бретон, еврокомиссар

Указанный инструмент Евросоюза будет стимулировать страны регионального содружества совместно закупать вооружения в духе солидарности. Программа предоставит доступ всех государств-членов ЕС к крайне необходимым системам. Проект поможет стимулировать развитие оборонной промышленности региона. При этом Тьерри Бретон не исключает возможных дальнейших поставок оружия, заказанного совместно в ЕС, в третьи страны.

ЕС надеется на достижение соглашения об экспорте зерна из Украины на этой неделе.

Фото и видео: European Commission