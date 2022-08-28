По словам актера, он никогда не думал о том, чтобы навсегда покинуть страну.

Актер Геннадий Хазанов рассказал о несостоявшейся эмиграции. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

По словам артиста, у него была возможность покинуть Россию. Хазанов отметил, что мог легко стать популярным в США и Израиле, однако он сознательно не воспользовался этим шансом. По словам актера, он никогда не думал о том, чтобы навсегда покинуть страну.

Я не видел себя там. Я не понимал, что я буду делать. Я вырос на других сказках. Ведь наше формирование происходит с самого детства. Геннадий Хазанов, актер

Ранее мы сообщали, что певица Алла Пугачева без мужа и детей вернулась в Россию.

Видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ