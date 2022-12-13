Комик Самвел Гиновян рассказал о новом сезоне Stand Up на ТНТ, Петербурге и юморе

В январе 2023 года стартовал новый сезон шоу Stand Up на ТНТ. Среди участников – как уже знакомые комики, так и дебютанты. Самвел Гиновян в юморе уже давно – первые шаги на этом пути он сделал ещё в 2013-м. В Stand Up на ТНТ Самвел также участвует не первый раз. Он родился в Ереване, но с детства жил в Санкт-Петербурге – только недавно переехал в Москву с женой и детьми. Piter.tv поговорил с Самвелом о стендапе, переезде и сольном концерте.

На ТНТ стартовал новый сезон шоу Stand Up. Как вам новый состав комиков? С кем ближе всего общаетесь? Кто из дебютантов вас впечатлил?

Новый состав комиков точно понравится зрителю, это самое главное. Все ребята пусть и молодые относительно старичков проекта, но не менее талантливые и уже с большим опытом в жанре. Я общаюсь почти со всеми, так как мы часто сидим в офисе и пишем шутки. На самих съёмках этого сезона мне понравилось выступление Льва Ерёменко. Он смог навязать зрителям свой вайб и погрузить их в свою атмосферу, а не настроился на лад зрителя, – это сильно и круто.

Кто из комиков телеканала ТНТ был для вас ориентиром, когда вы начинали заниматься стендапом?

В самых первых выпусках Stand Up на ТНТ мне очень понравился Виктор Комаров. На мой взгляд, уровень отыгрышей Вити сильно превосходил уровень самого жанра в России на тот момент. Сейчас, конечно же, многое поменялось и эти уровни стали примерно одинаковы. Но тогда Витя меня сильно впечатлил.

Много ли ваших монологов в новом сезоне будет посвящено Санкт-Петербургу или как-либо касаться его?

В новом сезоне я не сильно много шутил про родной Петербург, но так или иначе, между строк прослеживается, что я из Питера. (улыбается)

В каких проектах ТНТ вы еще хотите принять участие? Может быть, уже планируете что-то?

Уже участвую в некоторых проектах в интернете, где фигурируют комики с ТНТ. Но на телевидении кроме стендапа меня нигде не увидишь в ближайшее время. Не скрою своего желания сняться в каком-нибудь сериале или фильме на ТНТ. Но не в "СашеТане" (смеётся).

Вы недавно с семьёй переехали в Москву из Петербурга. Как изменились темы монологов после переезда?

Темы монологов меняются в зависимости от реалий, в которых я живу. В первое время после переезда шутил про сам переезд, про то, как устраивал детей в школу и в сад. (улыбается) Но прошло уже почти два года, поэтому ждать от меня постоянных упоминаний переезда точно не стоит.

Как семья отреагировала на переезд в Москву? Кому больше нравится в Петербурге, а кому – в Москве?

Семья в лице супруги и двоих детей полностью поддержала идею переезда. Мы 7 лет в Петербурге делали всё, чтобы переезд созрел и обрёл профессиональную необходимость. Моей семье Москва нравится, но уже второе лето мы проводим в Санкт-Петербурге с родными и близкими, заряжаемся родиной – и обратно в Москву.

Чем отличается жизнь комика в Москве и Петербурге?

Жизнь комика в Москве отличается тем, что индустрия сама несётся и нужно приложить усилия, чтобы запрыгнуть на этот корабль и расти со всеми. А в Петербурге комики должны сами создавать индустрию. Но это касается медиачасти. Живых выступлений в Петербурге довольно много и, к счастью, комики имеют возможность зарабатывать и жить там. Года два назад многие говорили, что в Петербурге лучше всего начинающему комику, а в Москву нужно приезжать с минимальным бэкграундом, так как начинающим в столице очень непросто попасть даже на бесплатные мероприятия и прокачивать скилл нахождения на сцене. Так вот сейчас даже в Петербурге начинающим не так-то просто. Это как минимум показатель роста самого жанра. Этому нельзя не порадоваться – хотя новички могут и расстроиться.

Когда у вас на разогреве выступают комики, как вы принимаете решение, кто должен выступить? По каким критериям?

На самом деле, критериев отбора нет. Иногда на разогрев просятся комики, которых ты не знаешь и ни разу не видел. Пишут в соцсетях, ты их берёшь. Иногда отказываешь, потому что уже кто-то тебя греет. Иногда на свой концерт приходишь с друзьями-комиками, они и разогревают заодно.

Самвел, какие ваши любимые площадки в Петербурге для выступлений и почему?

Любимых площадок у меня в этом городе несколько. Но порекомендовать зрителям могу с уверенностью Stage StandUp Club – это лучший стендап-клуб в Санкт-Петербурге, и с этим должны согласиться даже его конкуренты. Атмосфера настоящего барного стендапа, рассадка зрителей, свет, высота сцены, – всё по канонам стендап-комедии. Конечно, есть параметры, которые можно "докрутить", но думаю, и это постепенно решится.

Есть ли в планах сольный концерт? Может быть, вы уже готовите или планируете его?

Для тех, кто со мной не знаком, хотел бы порекомендовать ознакомиться с моим концертом двухлетней давности, который называется "Серьёзный разговор". Там без цензуры, поэтому уберите детей от экрана. Новый концерт потихоньку собираю. Надеюсь записать его к лету.

Фото: пресс-служба ТНТ