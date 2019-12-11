  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Квентин Тарантино отказался снимать "Звездный путь"
Сегодня, 16:39
38
IRINA_CHALKINA

Квентин Тарантино отказался снимать "Звездный путь"

0 0

Ранее режиссер предлагал студии Paramount и продюсеру Джею Джею Абрамсу "интересную идею" для развития франшизы.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что Квентин Тарантино отказался снимать "Звездный путь". Об этом сообщает Deadline.

Ранее Тарантино заявил, что у него есть "интересная идея" для развития франшизы. Он предложил совместную работу над проектом продюсеру Джею Джею Абрамсу и  студии Paramount.

Причину отказа от работы кинематографист не назвал.

Ранее мы сообщали о том, что вышел финальный трейлер сериала Богомолова "Хороший человек" об ангарском маньяке.

Фото:тарантино/вк

Теги: звездный путь, квентин тарантино
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии