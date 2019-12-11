Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что Квентин Тарантино отказался снимать "Звездный путь". Об этом сообщает Deadline.
Ранее Тарантино заявил, что у него есть "интересная идея" для развития франшизы. Он предложил совместную работу над проектом продюсеру Джею Джею Абрамсу и студии Paramount.
Причину отказа от работы кинематографист не назвал.
Ранее мы сообщали о том, что вышел финальный трейлер сериала Богомолова "Хороший человек" об ангарском маньяке.
Фото:тарантино/вк
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