Ранее режиссер предлагал студии Paramount и продюсеру Джею Джею Абрамсу "интересную идею" для развития франшизы.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что Квентин Тарантино отказался снимать "Звездный путь". Об этом сообщает Deadline.

Ранее Тарантино заявил, что у него есть "интересная идея" для развития франшизы. Он предложил совместную работу над проектом продюсеру Джею Джею Абрамсу и студии Paramount.

Причину отказа от работы кинематографист не назвал.

Ранее мы сообщали о том, что вышел финальный трейлер сериала Богомолова "Хороший человек" об ангарском маньяке.

Фото:тарантино/вк