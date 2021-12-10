В новом трейлере The Lord of the Rings: Gollum показали разные личности героя

На торжественной церемонии The Game Awards 2021 представлен новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum. В США наградили разработчиков лучших компьютерных игр уходящего года. Также многие студии презентовали в рамках мероприятия грядущие новинки. В ролике, посвященном проекту по вселенной "Властелина Колец" создатели показали различные личности основного персонажа - Голума. Новая работа станет стелс-приключением. В нем игрокам придется играть за персонажа, который преследует дорогое ему кольцо.
Геймеры должны будут преодолеть препятствия в виде орков, эльфов и других обитателей вселенной The Lord of the Rings. Они столкнутся с системой выбора действий, от которых зависит каким будет главный герой. В конце игры Голум станет лидо добрым, либо озлобленным.
Напомним, что официальный релиз игры запланирован уже на 2022 год. Проект будет доступен как на игровых консолях, так и на персональных компьютерах Возрастное ограничение: 17+.
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Фото и видео: YouTube / Daedalic Entertainment
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