В новом трейлере The Lord of the Rings: Gollum показали разные личности героя

Проект выйдет для игроков в 2022 году.

На торжественной церемонии The Game Awards 2021 представлен новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum. В США наградили разработчиков лучших компьютерных игр уходящего года. Также многие студии презентовали в рамках мероприятия грядущие новинки. В ролике, посвященном проекту по вселенной "Властелина Колец" создатели показали различные личности основного персонажа - Голума. Новая работа станет стелс-приключением. В нем игрокам придется играть за персонажа, который преследует дорогое ему кольцо.

Геймеры должны будут преодолеть препятствия в виде орков, эльфов и других обитателей вселенной The Lord of the Rings. Они столкнутся с системой выбора действий, от которых зависит каким будет главный герой. В конце игры Голум станет лидо добрым, либо озлобленным.

Напомним, что официальный релиз игры запланирован уже на 2022 год. Проект будет доступен как на игровых консолях, так и на персональных компьютерах Возрастное ограничение: 17+.

Фото и видео: YouTube / Daedalic Entertainment