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Gearbox представила геймплей Homeworld 3

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Игра выйдет в конце следующего года.

Студия Gearbox представила геймплей Homeworld 3. Трейлер презентован в рамках церемонии The Game Awards 2021. Компьютерная игра останется стратегией в реальном времени, в которой игроки находятся в полноценном трехмерном космическом пространстве. К привычным местам добавятся заброшенные огромные корабли. Предположительно, они могут стать потенциальными локациями для боевых столкновения. В схватку неожиданно смогут вмешаться протонные шторма или астероидные поля. 

Создатели заметили, что космические корабли будут оснащены детальной системой повреждений. Они будут переноситься из битвы в битву, а командиры отрядом получат возможность обмениваться информацией друг с другом.

Напомним, что официальный релиз проекта Homeworld 3 запланирован на четвертый квартал 2022 года. Игра будет доступна на персональных компьютерах в Steam и EGS.

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Фото и видео: YouTube / Gearbox
 

Теги: gearbox, homeworld 3, the game awards 2021, геймплей, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура,

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