Опубликован рождественский трейлер второй части "Чудо-женщины"

Российская премьера картины назначена на 14 января.

В сети появился новый рождественский трейлер киноленты "Чудо-женщина". Ролик опубликован на YoTube-канале Warner Bros. Pictures.

Действие сиквела развернется через 70 лет после событий первой части. Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он скупает различные магические артефакты, желая найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. В поисках ему помогает специалист по древней истории, доктор Барбара Энн Минерва. В ее руки попадает некий артефакт, который превращает ее в дикую, кровожадную кошку Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра. В итоге бизнесмен обращается за помощью к Чудо-женщине.

Премьера картины назначена на 14 января.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер второго сезона кинокомикса "Пенниуорт".

Видео: Warner Bros. Pictures