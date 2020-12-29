Фильм "Чудо-женщина 1984" выдвинули на "Оскар" во всех категориях

Мировая премьера проекта состоялась 16 декабря.

Компания Warner Bros. выдвинула киноленту "Чудо-женщина 1984" на "Оскар" во всех категориях. Об этом сообщает ComicBook.

Фильм рассмотрят во всех категориях, включая "Лучший фильм" и "Лучшая актриса". Напомним, что мировая премьера ленты состоялась 16 декабря. В России фильм выйдет 14 декабря.

Действие сиквела развернется через 70 лет после событий первой части. Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он скупает различные магические артефакты, желая найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. В поисках ему помогает специалист по древней истории, доктор Барбара Энн Минерва. В ее руки попадает некий артефакт, который превращает ее в дикую, кровожадную кошку Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра. В итоге бизнесмен обращается за помощью к Чудо-женщине.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер байопика о певице Билли Холидей. Режиссером фильма выступил Ли Дэниелс.

Фото: кадр из фильма