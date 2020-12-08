Опубликован трейлер второго сезона кинокомикса "Пенниуорт"

Премьера первого эпизода состоится 13 декабря.

Во вторник, 8 декабря, в сети появился трейлер второго сезона кинокомикса "Пенниуорт". Ролик опубликован на YouTube-канале DC.

В сюжете сериала рассказывают о юном Альфреде Пенниуорте, когда он еще не стал дворецким Брюса Уэйна. Главный герой открывает охранное агенство в Лондоне. Главные роли достались Джеку Бэнноу, Бену Элдриджу и Джейсону Флемингу.

Премьера сериала состоится 13 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован первый тизер фильма "Годзилла против Конга".

Видео: Youtube/DC