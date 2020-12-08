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Опубликован трейлер второго сезона кинокомикса "Пенниуорт"

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Премьера первого эпизода состоится 13 декабря.

Во вторник, 8 декабря, в сети появился трейлер второго сезона кинокомикса "Пенниуорт". Ролик опубликован на YouTube-канале DC. 

В сюжете сериала рассказывают о юном Альфреде Пенниуорте, когда он еще не стал дворецким Брюса Уэйна. Главный герой открывает охранное агенство в Лондоне. Главные роли достались Джеку Бэнноу, Бену Элдриджу и Джейсону Флемингу.

Премьера сериала состоится 13 декабря. 

Ранее мы сообщали о том, что опубликован первый тизер фильма "Годзилла против Конга".

Видео: Youtube/DC

Теги: сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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