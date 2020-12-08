Опубликован первый тизер фильма "Годзилла против Конга"

В сети появился первый тизер киноленты "Годзилла против Конга". Ролик был представлен в рамках онлайн-конвенции CCXP Worlds.
В небольшом ролике показали противостояние двух главных персонажей киноленты — Годзиллы и Кинг Конга. Сюжет киноленты пока не раскрывается.
Фильм выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Планируется, что киноленту также покажут на стриминговой платформе HBO Max.
Ранее мы сообщали о том, что вышел новый трейлер "Морбиуса". Ролик сопровождает обращение от актера Джареда Лето.
Видео: CCXP Worlds
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