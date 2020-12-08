Опубликован первый тизер фильма "Годзилла против Конга"

Фильм появится на широких экранах 21 мая 2021 года.

В сети появился первый тизер киноленты "Годзилла против Конга". Ролик был представлен в рамках онлайн-конвенции CCXP Worlds.

В небольшом ролике показали противостояние двух главных персонажей киноленты — Годзиллы и Кинг Конга. Сюжет киноленты пока не раскрывается.

Фильм выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Планируется, что киноленту также покажут на стриминговой платформе HBO Max.

Ранее мы сообщали о том, что вышел новый трейлер "Морбиуса". Ролик сопровождает обращение от актера Джареда Лето.

Видео: CCXP Worlds