  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:00
59
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Опубликован первый тизер фильма "Годзилла против Конга"

0 0

Фильм появится на широких экранах 21 мая 2021 года. 

В сети появился первый тизер киноленты "Годзилла против Конга".  Ролик был представлен в рамках онлайн-конвенции CCXP Worlds.

В небольшом ролике показали противостояние двух главных персонажей киноленты — Годзиллы и Кинг Конга. Сюжет киноленты пока не раскрывается.

Фильм выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Планируется, что киноленту также покажут на стриминговой платформе HBO Max.

Ранее мы сообщали о том, что вышел новый трейлер "Морбиуса". Ролик сопровождает обращение от актера Джареда Лето.

Видео: CCXP Worlds

Теги: годзилла, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии