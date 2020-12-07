Вышел новый трейлер "Морбиуса" с Джаредом Лето

На экраны кинолента выйдет в марте 2021 года.

В сети появился новый трейлер киноленты "Морбиус" Джаредом Лето. Ролике опубликован на YouTube-аккаунте Sony Pictures Japan.

Трейлер сопровождает обращение от актера Джареда Лето, который исполнил главную роль в фильме. По сюжету, учёный Майкл Морбиус страдает от смертельного заболевания крови. Чтобы вылечиться, он подвергает себя нападению летучих мышей и после превращается в монстра.

На экраны кинолента выйдет в марте 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что киностудия Warner Bros. в 2021 году одновременно выпустит 17 фильмов.

Видео: Sony Pictures Japan/YT