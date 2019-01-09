Киностудия Warner Bros. в 2021 году одновременно выпустит 17 фильмов

Фильмы покажут одновременно в стрим-сервисе и в кинотеатрах.

Киностудия Warner Bros. приняла решение в 2021 году одновременно выпустить 17 фильмов. Об этом сообщил портал Cinema Blend.

Уточняется, что киноленты намерены показать одновременно в стрим-сервисе и в кинотеатрах. Эксперты считают, что из-за пандемии коронавируса зрители предпочтут посмотреть фильмы онлайн, а не в кинотеатрах.

Напомним, что на 2021 год запланированы премьеры таких фильмов, как "Дюна" Дени Вильнёва и "Матрица 4" Ланы Вачовски.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал трейлер финала сериала "Леденящих душу приключений Сабрины". Сериал выйдет 31 декабря.

Видео: YT / HBO Max