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Киностудия Warner Bros. в 2021 году одновременно выпустит 17 фильмов

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Фильмы покажут одновременно в стрим-сервисе и в кинотеатрах.

Киностудия Warner Bros. приняла решение в 2021 году одновременно выпустить 17 фильмов. Об этом сообщил портал Cinema Blend.

Уточняется, что киноленты намерены показать одновременно в стрим-сервисе и в кинотеатрах. Эксперты считают, что из-за пандемии коронавируса зрители предпочтут посмотреть фильмы онлайн, а не в кинотеатрах. 

Напомним, что на 2021 год запланированы премьеры таких фильмов, как  "Дюна" Дени Вильнёва и "Матрица 4" Ланы Вачовски. 

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал трейлер финала сериала "Леденящих душу приключений Сабрины". Сериал выйдет 31 декабря.

Видео: YT / HBO Max

Теги: киностудия warner bros
Категории: Лента новостей, Культура,

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