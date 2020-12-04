Netflix опубликовал трейлер финала сериала "Леденящих душу приключений Сабрины"

В нем юная ведьма сталкивается с новыми сверхъестественными угрозами.

В сети появился трейлер финала сериала " "Леденящие душу приключения Сабрины". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

В ролике Сабрина отмечает день рождения, а после снова вступает в борьбу с таинственными зловещими духами.

Отмечается, что это будут последние серии шоу, так как летом шоуранены объявили о его закрытии. Напомним, что в сюжете рассказывают историю ведьмы Сабрины, которая должна решить добрая она или злая. Главную роль исполнила Кирнан Шипка.

Сериал выйдет 31 декабря на Netflix.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал трейлер исторической драмы "Раскопки". В сюжете история обеспеченной вдовы Эдит Притти и археолога-любителя Бэзил Браун.

Видео: Netflix