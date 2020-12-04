Netflix опубликовал трейлер исторической драмы "Раскопки"

Премьера фильма состоится 15 января 2021 года.

В сети появился первый трейлер исторической драмы "Раскопки". Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

В сюжете история обеспеченной вдовы Эдит Притти и археолога-любителя Бэзил Браун, которого она нанимает для раскопок в своем родовом поместье. Картина основана на одноименной новелле Джона Престона, созданной на основе реальных событий.

В главных ролях Рэйфон Файнс и Кэрри Маллиган.

Премьера фильма состоится 15 января 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер последней анимации от Хаяо Миядзаки "Ая и ведьма". Режиссером нового мультфильма от студии является сын Хаяо Миядзаки — Горо.

Видео: YT / Netflix