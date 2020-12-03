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Опубликован трейлер последней анимации от Хаяо Миядзаки  "Ая и ведьма"

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Новый мультфильм от студии Ghibli сделан в 3D формате.

В сети появился первый трейлер анимации от японской студии Ghibli "Ая и ведьма". Ролик опубликован на YouTube-канале Iamag.

Режиссером нового мультфильма от студии является сын Хаяо Миядзаки — Горо. Ранее он работал такие проекты, как  "Моя тетушка ведьма" и "Ходячий замок". А "старший" Миядзаки специально для работы над этим проектом прервал свою пенсию. Проект станет последним в его карьере.  "Ая и ведьма" сделан в 3D формате.

Премьера "Аи и ведьмы" состоится 30 декабря на телеканале NHK.

Ранее мы сообщали о том, что BadComedian выпустил обзор на российский фильм "Вратарь Галактики".

Видео:Iamag/YT

Теги: ая и ведьма, трейлер, хаяо миядзаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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