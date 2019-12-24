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BadComedian выпустил обзор на российский фильм "Вратарь Галактики"
Сегодня, 9:00
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IRINA_CHALKINA

BadComedian выпустил обзор на российский фильм "Вратарь Галактики"

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Съемки "Вратаря Галактики" начались в 2017 году, а его бюджет превысил миллиард рублей.

В минувший вторник, 1 декабря, блогер BadComedian выпустил обзор на российский фильм "Вратарь Галактики". Ролик опубликован на YouTube-канале Евгения Баженова. 

Стоит отметить, что ролик должен был выйти на день раньше. Однако BadComedian заявил, что новый обзор лишили монетизации на YouTube из-за чего ролик пришлось удалить. Как оказалось, у Баженова возник конфликт со студией СТВ. 

Проблемы с киностудией СТВ удалось решить! Как я понимаю, ни глава студии, ни режиссер фильма, на который сделан обзор, не особо подозревали о происходящем.

BadComedian.

В итоге блогеру удалось урегулировать этот вопрос и обзор снова появился на его канале. В ролике Баженов предстал в образе персонажа из игры "Cyberpunk 2077". Он отметил, что фильм  "Вратарь Галактики" бросает из крайности в крайность.

Навалено так много всего и сразу, будто это рассказ впечатлительного ребенка: инопланетяне, телепорт, Луна, бабах

BadComedian.

За сутки ролик посмотрели почти 3 млн пользователей. 

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер первого спецвыпуска "Эйфории".

Фото:скриншот

Теги: badcomedian, вратарь галактики, обзор badcomedian
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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