Фонд кино требует 191 млн рублей от создателей фильма "Вратарь Галактики"

Иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.

Фонд кино через суд требует взыскать с киностудии продюсера и режиссера Джахонгира Файзиева "Бонанза" 191 млн рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 28 апреля. К рассмотрению он пока не принят, пишут РИА Новости.

Основания исковых требований пока не указаны. По данным из открытых источников, иск связан с финансирование фильма "Вратарь Галактики". Бюджет картины превысил 786 млн рублей, при этом в прокате она собрала в разы меньше.

В 2018 году Фонд кино оказал поддержку на условиях стопроцентной возраты средств. В 2019 году – на безвозвратной основе.

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Фото: кадр из фильма "Вратарь Галактики" (2020)